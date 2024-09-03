Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз с сегодняшнего дня

С началом сентября жители Русской равнины столкнутся с необычно высокими температурами, которые могут превысить все летние рекорды.

Эксперты связывают эту аномалию с действием стационарного антициклона, оказывающего влияние на погодные условия в Европейской части России уже несколько недель.

Происхождение аномальной жары

Этот антициклон создал условия для ясного и сухого климата от Балтики до Кавказа, обеспечивая преимущественно солнечную погоду. Незначительная облачность сохраняется лишь на крайнем востоке равнины, остатки от циклона, который сейчас перемещается в сторону Сибири.

Температурные ожидания

Ожидается, что температура в южных регионах и Черноземье достигнет отметок в +28...+33С, что обычно характерно для июля. В Арктических регионах температура поднимется до +18...+23С, в то время как в центральной части страны ожидается +23...+28С. Эти значения лишь предвестник грядущего резкого потепления.

Кульминация теплового всплеска

К 5 сентября на Русской равнине установится субтропическая жара, заменяя осеннюю прохладу. Холодные воздушные массы задержатся только на Северо-Западе, в остальных же регионах столбики термометров покажут +27...+32С в центральных областях и даже до +32...+37С на юге.

Специфика больших городов

В Краснодаре днем температура будет варьироваться в пределах +30...+31С, однако с наступлением первой недели сентября ожидается её усиление до +33...+35С. В Москве температура также покажет значительный рост, достигая +26С в пятницу, +28С в субботу и до +30С в воскресенье.

Эти температурные изменения представляют вызов для местного населения, особенно в плане адаптации к возможным жарким условиям и связанным с ними рискам для здоровья. Метеорологи продолжают наблюдение за погодой и обновляют прогнозы, чтобы помочь гражданам подготовиться к предстоящим погодным условиям.