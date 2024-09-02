Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз с понедельника

Начало сентября ожидается особенно жарким на территории Русской равнины, с температурными показателями, которые могут стать рекордными для текущего временного периода.

Причиной аномального тепла стал долгоживущий антициклон, оказывающий влияние на погодные условия в Европейской части России.

Стабильный антициклон как причина жары

Продолжительное присутствие стационарного антициклона над регионом от Балтики до Кавказа создало идеальные условия для устойчивой солнечной и сухой погоды. Только на крайнем востоке Русской равнины до сих пор заметны облака от уходящего в Сибирь циклона, а в районе Причерноморья наблюдались кратковременные дожди.

Температурные показатели

Неожиданно для начала осени, температура воздуха в ряде регионов, таких как Юг и Черноземье, в полуденные часы достигает +28...+33С, что ближе к показателям июля. В Заполярье ожидается не менее тепло с температурами от +18 до +23С, а в центральных регионах — от +23 до +28С.

Предвидения на продолжение сентября

На текущей неделе жара будет только нарастать, обещая превратить начало сентября в настоящее лето. Субтропические температуры охватят большую часть Русской равнины, подняв столбики термометров до рекордных отметок. В столице России, например, ожидается постепенное увеличение температуры до +30С к воскресенью, а первый день нового учебного года предвещает быть одним из самых теплых начал сентября.

Этот необычайно теплое начало осени, согласно прогнозам, затянется, обещая изменить привычный ход сезонных переходов. Эксперты и метеорологи продолжают следить за развитием атмосферных условий, предоставляя актуальные данные о погодных изменениях на всей территории России, сообщает progorodsamara.