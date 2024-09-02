Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз с понедельника

Начало сентября ожидается особенно жарким на те...

vk.com

Подписаться в Telegram

Начало сентября ожидается особенно жарким на территории Русской равнины, с температурными показателями, которые могут стать рекордными для текущего временного периода.

Причиной аномального тепла стал долгоживущий антициклон, оказывающий влияние на погодные условия в Европейской части России.

Стабильный антициклон как причина жары

Продолжительное присутствие стационарного антициклона над регионом от Балтики до Кавказа создало идеальные условия для устойчивой солнечной и сухой погоды. Только на крайнем востоке Русской равнины до сих пор заметны облака от уходящего в Сибирь циклона, а в районе Причерноморья наблюдались кратковременные дожди.

Температурные показатели

Неожиданно для начала осени, температура воздуха в ряде регионов, таких как Юг и Черноземье, в полуденные часы достигает +28...+33С, что ближе к показателям июля. В Заполярье ожидается не менее тепло с температурами от +18 до +23С, а в центральных регионах — от +23 до +28С.

Предвидения на продолжение сентября

На текущей неделе жара будет только нарастать, обещая превратить начало сентября в настоящее лето. Субтропические температуры охватят большую часть Русской равнины, подняв столбики термометров до рекордных отметок. В столице России, например, ожидается постепенное увеличение температуры до +30С к воскресенью, а первый день нового учебного года предвещает быть одним из самых теплых начал сентября.

Этот необычайно теплое начало осени, согласно прогнозам, затянется, обещая изменить привычный ход сезонных переходов. Эксперты и метеорологи продолжают следить за развитием атмосферных условий, предоставляя актуальные данные о погодных изменениях на всей территории России, сообщает progorodsamara.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

вызов по травле тараканов

Лонгриды

23 часа назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: фоторепортаж с Дня города

Новости Казани

9 часов назад

2 жестких ДТП одновременно произошли в Казани

устранение засора в канализации в Екатеринбурге

Новости Татарстана

10 часов назад

Сергей Лазарев проспал самолет до Татарстана, но всё же успел на концерт

Новости Казани

день назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

В Верхнеуслонском районе пять человек пострадали в аварии

Новости Казани

8 часов назад

Самолёт из Москвы экстренно сел в Казани из-за смерти женщины 2 сентября
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстан на 14 месте в рейтинге самых высоких зарплат

Об этом сообщили в издании РИА Новости

Новости Татарстана

час назад

В РТ врача обвинили во взятках на 112 тысяч за сертификаты о прививках

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

Власти Татарстана заплатят стобалльникам ЕГЭ от 15 до 35 тысяч

Новости Татарстана

2 часа назад

В МЧС объяснили столб дыма на территории экокомпании в Челнах
Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отр...
Новости Татарстана
35 минут назад

Кишечную палочку нашли в кафе, где насмерть отравилась девочка в Тетюшах

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане с 23 по 29 августа 10 человек отравились алкоголем

Новости Казани

6 часов назад

В КФУ объяснили причину роста цен на проживание в общежитиях в 3 раза

Новости Татарстана

7 часов назад

Грибников Татарстана предупредили о клещах
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
6 дней назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Верхнеуслонском районе 5 человек пострадали в аварии