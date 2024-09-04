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Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз на неделю

Наступающий сентябрь обещает жителям Русской ра...

uznayvse.ru

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Наступающий сентябрь обещает жителям Русской равнины нетипично высокие температуры, способные превзойти даже летние максимумы.

Причиной этого температурного феномена станет продолжительное господство стационарного антициклона, который уже несколько недель определяет погодные условия в Европейской части России.

Жара как продолжение лета:

Антициклон, установившийся над регионом, принес ясную и сухую погоду, охватывающую территорию от Балтики до Кавказа. Солнечные дни станут нормой, лишь восточные районы равнины могут ожидать небольшую облачность, остатки от циклона, который сейчас движется в сторону Сибири.

Температурные прогнозы:

Южные регионы и Черноземье могут похвастаться температурами +28...+33C, типичными для июля. В арктических районах ожидается +18...+23C, а в центральной России +23...+28C. Эти показатели являются лишь предвестниками более существенного потепления.

Пик жары:

К 5 сентября температура достигнет субтропических значений, заменив осеннюю прохладу. Холодные воздушные массы останутся только на Северо-Западе, а в остальных регионах столбик термометра поднимется до +27...+32C в центре и до +32...+37C на юге.

Городские особенности:

В Краснодаре дневная температура уже достигает +30...+31C, и ожидается ее рост до +33...+35C к началу сентября. В Москве также заметно повысится температура, достигнув +26C в пятницу, +28C в субботу и +30C в воскресенье.

Адаптация к жаре:

Эти погодные изменения представляют вызов для жителей региона, требуя приспособления к высоким температурам и возможным рискам для здоровья. Метеорологи внимательно следят за ситуацией и обновляют прогнозы, чтобы помочь гражданам подготовиться к необычным погодным условиям.

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