Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз на неделю
uznayvse.ru
Наступающий сентябрь обещает жителям Русской равнины нетипично высокие температуры, способные превзойти даже летние максимумы.
Причиной этого температурного феномена станет продолжительное господство стационарного антициклона, который уже несколько недель определяет погодные условия в Европейской части России.
Жара как продолжение лета:
Антициклон, установившийся над регионом, принес ясную и сухую погоду, охватывающую территорию от Балтики до Кавказа. Солнечные дни станут нормой, лишь восточные районы равнины могут ожидать небольшую облачность, остатки от циклона, который сейчас движется в сторону Сибири.
Температурные прогнозы:
Южные регионы и Черноземье могут похвастаться температурами +28...+33C, типичными для июля. В арктических районах ожидается +18...+23C, а в центральной России +23...+28C. Эти показатели являются лишь предвестниками более существенного потепления.
Пик жары:
К 5 сентября температура достигнет субтропических значений, заменив осеннюю прохладу. Холодные воздушные массы останутся только на Северо-Западе, а в остальных регионах столбик термометра поднимется до +27...+32C в центре и до +32...+37C на юге.
Городские особенности:
В Краснодаре дневная температура уже достигает +30...+31C, и ожидается ее рост до +33...+35C к началу сентября. В Москве также заметно повысится температура, достигнув +26C в пятницу, +28C в субботу и +30C в воскресенье.
Адаптация к жаре:
Эти погодные изменения представляют вызов для жителей региона, требуя приспособления к высоким температурам и возможным рискам для здоровья. Метеорологи внимательно следят за ситуацией и обновляют прогнозы, чтобы помочь гражданам подготовиться к необычным погодным условиям.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань