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Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: свежий прогноз метеорологов

По прогнозам метеорологов, предстоящая осень в ...

mos.ru

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По прогнозам метеорологов, предстоящая осень в некоторых регионах России обещает быть довольно мягкой, но без традиционного длительного «бабьего лета».

В сентябре и октябре 2024 года ожидаются значительные колебания температуры, но экстремальных погодных условий не предвидится.

Теплый старт сентября

Сентябрь начнется с приятных температур в районе +20...+25C, создавая идеальные условия для наслаждения последними днями лета. Прогнозируется сухая погода, что радует любителей активного отдыха на природе.

Постепенное похолодание

Однако уже с 3 сентября начнется постепенное снижение температуры до комфортных +15...+20C, сопровождаемое кратковременными осадками. В середине месяца погода вновь позволит насладиться осенним теплом с температурами около +12...+17C и без осадков, что часто называют «бархатным сезоном».

Прохладное завершение месяца

К концу сентября столбик термометра опустится до +8...+13C, а дожди станут более частыми. Несмотря на прохладу, последние дни сентября могут порадовать периодом «бабьего лета», когда температура воздуха повысится до +14...+19C, а осадков будет минимум. Тем не менее, ночные заморозки добавят холода, с температурой от +3 до +8C, а в период с 19 по 21 сентября температура может опуститься даже до +2...+7C.

Октябрьские контрасты

Октябрь встретит россиян уже заметным похолоданием. Начало месяца еще будет радовать золотыми красками осени при дневных температурах +8...+13C и ночных +3...+8C. Однако ко второй декаде октября температура снизится до +3...+8C днем и до 0...+5C ночью, с увеличением вероятности осадков, включая мокрый снег. Последняя декада месяца окажется еще холоднее, с дневными температурами от 0 до +5C и ночными, опускающимися до -3...-8C. Прогнозируются обильные снегопады, заявляя о скором приближении зимы.

Таким образом, осень 2024 года в России предстанет весьма переменчивой, от последних летних теплых дней к ранним предвестникам зимы, каждый период которой будет иметь свои особенности и красоту.

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