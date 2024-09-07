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Нас ждет аномальное похолодание в начале сентября: новый прогноз синоптиков

Осень 2024 года в России ожидается с переменчив...

kubnews.ru

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Осень 2024 года в России ожидается с переменчивой погодой, начиная от мягких температур и заканчивая холодными предвестниками зимы, что отличается от привычного длительного «бабьего лета».

Сентябрь: от последних теплых дней к осеннему прохладному воздуху

Первый месяц осени начнется с комфортных температур около плюс 20-25 градусов, что создаст прекрасные условия для наслаждения последними днями тепла. Сухая погода будет радовать всех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе.

В первую неделю сентября температура начнет постепенно понижаться до плюс 15-20 градусов. Появятся кратковременные осадки, но середина месяца снова принесет тепло с температурами около плюс 12-17 градусов и без осадков, позволяя насладиться «бархатным сезоном».

Конец сентября принесет более прохладную погоду с температурами от плюс 8 до плюс 13 градусов и участившимися дождями. Возможен краткий период «бабьего лета» с повышением температуры до плюс 14-19 градусов. Ночные температуры могут упасть до плюс 3-8 градусов, с временными понижениями до плюс 2 градусов.

Октябрь: холодное наступление

Октябрь встретит жителей Российской Федерации заметным похолоданием. Начало месяца еще порадует золотыми красками осени с дневными температурами от плюс 8 до плюс 13 градусов и ночными от плюс 3 до плюс 8. Во второй декаде месяца температура снизится до плюс 3-8 градусов днем и до нуля ночью, с возрастающей возможностью осадков, не исключая мокрый снег. К концу месяца днем температуры колеблются от нуля до пяти градусов, а ночные могут опускаться до минус 8-ми градусов, что сопровождается снегопадами, предвещая скорое прибытие зимы.

Визуальная и атмосферная изменчивость осени

Текущая осень будет полна контрастов, отражая переход от теплых последних дней лета к холодным предвестникам зимы. Каждый этап сезона обладает своей уникальной красотой и особенностями, делая этот период особенно живописным и многогранным.

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