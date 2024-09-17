Нас ждет аномальное похолодание уже в сентябре: свежий прогноз синоптиков

Сентябрь 2024 года в России начался с необычайно теплых и солнечных дней, предоставляя жителям отличную возможность насладиться последними моментами лета. Однако атмосфера начинает меняться, и весьма скоро наступит осеннее похолодание.

Теплые первые дни сентября

В начале месяца, особенно в Москве и Подмосковье, наблюдалась исключительно ясная и теплая погода. Температура варьировалась в рамках +20...+25C, что было идеально для длительных прогулок в парках и активного отдыха на природе. Отсутствие дождей сделало эти дни особенно приятными для всех, кто стремился максимально использовать это время.

Постепенное снижение температуры

С 17 сентября начинается заметное понижение температуры воздуха, что характерно для этого времени года. Температура опустится до +15...+20C, сигнализируя о смене сезона. Эти дни станут холоднее, и начнется сезон осадков, что требует от жителей подготовки к более прохладной погоде, включая обновление гардероба.

Наступление заметного похолодания

К 18 сентября прогнозируется еще большее снижение температуры до уровня +7...+12C. Это время будет отмечено усилением холода и началом периодических осенних дождей, что сделает зонты и теплые плащи необходимыми атрибутами каждодневного образа. Наступление холодов сопровождается серым небом и прохладным ветром, устанавливающим осеннее настроение.

Возвращение тепла в конце месяца

В заключение сентября метеорологи обещают короткое возвращение теплых дней — так называемое «бабье лето». Температура снова поднимется до +14...+19C, а осадки станут менее частыми. Это будет последний шанс для жителей столицы насладиться теплом перед приходом постоянной осенней прохлады.

Переход к холодной осени

Октябрь обещает продолжение тренда на похолодание, с дневными температурами около +8...+13C, снижаясь к началу месяца до 0...+5C. Ночные температуры могут опуститься до -3...-8C, увеличивая вероятность первых снегопадов.

Сентябрь 2024 года в России — это месяц контрастов: от теплых солнечных дней к прохладным дождливым вечерам, сигнализирующим о скором приближении зимы. Это идеальное время для последних прогулок под теплыми лучами солнца, а также для подготовки к предстоящим холодам.

