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· Ульяна Сенько

«Нас ждет аномальная весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

«Нас ждет аномальная весна»: синоптики огорошили прогнозом на март, апрель и май

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В последние годы погода в России стала крайне переменчивой и нестабильной, что напоминает поведение капризной дамы. Эта неопределенность будет заметна и в предстоящей весне, которая наступит уже через короткий срок.

Несмотря на то, что многие синоптики не могут предоставить точный прогноз на весну 2024 года, они уверены, что она наступит вовремя. Начало марта принесет солнечную и теплую погоду по большей части территории России, однако к середине месяца ожидаются морозы, снегопады и сильные ветры.

Прогнозы на март 2024 года предвещают понижение температуры в центральных регионах страны и снегопады на северо-западе. Апрель также обещает быть необычным с сильными дождями и возможными заморозками. В мае на северо-западе ожидается сухая и прохладная погода, а на юге — сильные ливни.

Прогноз на март 2024 года предвещает понижение температуры в ряде регионов, таких как Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также снегопады на северо-западе государства. На крайнем севере и в Красноярском крае ожидаются зимние показатели температуры. В других регионах, включая Дальний Восток, Сибирь и Урал, могут выпасть обильные снега.

Середина марта принесет необычную погоду на южные территории России. В республиках Северного Кавказа, в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму ожидаются мощные ливни и сильный ветер.

В апреле 2024 года также ожидаются неожиданные погодные явления. Помимо вероятности морозов, прогнозируются обильные осадки в виде града и сильного ветра. Почти весь месяц будет характеризоваться переменной облачностью и частыми дождями.

В конце весны жители северо-запада России могут ожидать сухую и прохладную погоду, в то время как на юге страны пройдут мощные ливни.

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