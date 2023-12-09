Новости России
· Алина Алмакаева

«Нас вынудили»: Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

«Нас вынудили»: Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

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Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предложила населению России своевременное предупреждение. Она подчеркнула, что повышение ключевой ставки до 15% годовых было проведено в целях предотвращения роста цен.

Набиуллина также выразила уверенность, что Центробанк будет использовать эффективные меры, чтобы достичь запланированных целей в сфере инфляции. В случае, если повышение ставки не принесет желаемых результатов, Центробанк может принять решение о дальнейшем повышении на следующем заседании в декабре. Такое решение повлечет изменения стоимости кредитов и вкладов, что сделает первые более дорогостоящими, а вторые более привлекательными для населения. Набиуллина также пояснила, что рост цен связан с излишком спроса, вызванным значительными суммами денег, на которые располагают граждане.

В целом, в ближайшие три года монетарная политика будет жесткой с целью обеспечить устойчивую уменьшение уровня инфляции.

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