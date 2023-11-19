«Нас вынудили»: Набиуллина предупредила всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предупредила о необходимости принятия мер по борьбе с инфляцией. Она отметила, что повышение ключевой ставки до 15 % в год было действительно решением для достижения этой цели.

Набиуллина также подчеркнула, что Центробанк готов использовать различные эффективные инструменты, чтобы достичь нужного уровня инфляции. В случае, если повышение ставки не даст ожидаемых результатов, ЦБ может вновь увеличить ее на следующем заседании в декабре. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость кредитов и вкладов, делая первые более дорогими, а вторые – более привлекательными для граждан.

Глава Центробанка также уточнила, что повышение цен связано с избыточным спросом, вызванным тем, что граждане начали накапливать большие суммы денег.

В целом, денежно-кредитная политика будет сохранять свою жесткость в течение ближайших трех лет для обеспечения устойчивого снижения инфляции.