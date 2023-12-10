«Нас вынудили»: Набиуллина объяснила россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

Предупреждение о повышении ключевой ставки и перспективе ее еще большего роста было озвучено главой центробанка России, Эльвирой Набиуллиной. Она подчеркнула, что подобные действия центробанка призваны бороться с ростом цен, сопровождающимся образованием избыточного спроса. Набиуллина также заявила, что в случае недостаточного эффекта повышения ставки, банк готов рассмотреть возможность ее дальнейшего увеличения на следующем заседании в декабре.

Подобные шаги впоследствии повлекут за собой изменение стоимости кредитов и вкладов, делая первые более затратными, а последние – привлекательными для населения. В своем объяснении Набиуллина отметила, что причинами роста цен стали накопленный избыток спроса, вызванный значительными суммами денег, имеющимися у граждан.

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