«Нас вынудили»: глава ЦБ РФ Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

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Банк России в конце октября сообщил о резком ув...

teamblind.com

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Банк России в конце октября сообщил о резком увеличении ключевой ставки, подняв её до 21,00% годовых. Это стало реакцией на растущее инфляционное давление и ускорение внутреннего спроса, который опережает рост предложения товаров и услуг.

Данное решение демонстрирует серьезные опасения регулятора касательно текущей инфляции и инфляционных прогнозов.

Факторы ужесточения политики

Инфляция в стране возросла до уровней, значительно превышающих предыдущие прогнозы: в сентябре годовая ставка роста цен составила 9,8%, по сравнению с 7,5% в августе. Банк России высказывает опасения относительно увеличения инфляционных ожиданий, которые достигли максимума с начала года, что способствует устойчивой инфляционной тенденции.

Последствия повышения ставки

Данное серьезное увеличение ключевой ставки нацелено на сдерживание роста внутреннего спроса, который превышает возможности экономики в увеличении предложения. Банк России подчеркивает, что дополнительные расходы бюджета и расширение его дефицита в 2024 году оказывают дополнительное проинфляционное воздействие.

Долгосрочные прогнозы

Согласно предположениям, принятые меры могут снизить годовую инфляцию до целевого диапазона в 4,5–5,0% к 2025 году и до 4,0% к 2026 году. Банк России указывает, что для достижения и поддержания инфляции на целевом уровне потребуется высокая ключевая ставка в среднесрочной перспективе.

Влияние на экономику и финансовые рынки

Ужесточение монетарной политики уже привело к росту ставок на денежном и долговом рынках, что способствовало укреплению сберегательных привычек населения. Тем не менее, замедляется рост розничного кредитования из-за окончания программы льготной ипотеки и повышения ставок. В то же время, кредитование корпоративного сектора остаётся на высоком уровне.

Банк России внимательно следит за ситуацией и готов вносить дальнейшие изменения в денежно-кредитную политику в ответ на колебания внутренней и внешней экономической ситуации. Следующее заседание, на котором будет рассмотрен вопрос изменения ключевой ставки, намечено на 20 декабря 2024 года.

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