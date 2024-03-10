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«Нас вынудили»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

«Нас вынудили»: Глава ЦБ Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

РБК

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Глава Центробанка, Эльвира Набиуллина, предупредила население России о необходимых шагах. Она отметила, что увеличение ключевой ставки до 15% годовых было выполнено для предотвращения роста цен.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк будет прибегать к эффективным мерам для достижения поставленных целей по инфляции. Если повышение ставки не даст ожидаемых результатов, Центробанк может принять решение о дальнейшем увеличении. Это повлечет за собой изменения в стоимости кредитов и депозитов, делая первые более дорогостоящими, а вторые более привлекательными для населения. Набиуллина также пояснила, что рост цен обусловлен избытком спроса, вызванным большими суммами денег, находящимися в обращении у граждан.

В общем, в ближайшие три года монетарная политика будет жесткой с целью обеспечения стабильного снижения инфляции.

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