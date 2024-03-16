Эльвира Набиуллина, возглавляющая Центральный банк Российской Федерации, предостерегла граждан о критическом изменении финансовой политики.

Она разъяснила, что решение о повышении ключевой ставки до 16 годовых процентов принято для контроля инфляционных процессов и сдерживания роста ценовых показателей.

Лидер Центробанка выразила уверенность в применении эффективных стратегий для достижения поставленных экономических целей. Она указала, что в случае отсутствия ожидаемого эффекта от текущего повышения ставки, не исключается ее дальнейшее увеличение на предстоящем заседании в декабре. Такой шаг повлияет на стоимость кредитования и условия по депозитам, делая займы более затратными, а накопления — выгодными.

Также Набиуллина прокомментировала, что причиной повышения цен является чрезмерный спрос, стимулированный значительными финансовыми ресурсами, доступными для населения. В результате, в ближайшем трехлетнем периоде политика Центробанка будет направлена на жесткое управление денежно-кредитной сферой с целью устойчивого снижения инфляции.