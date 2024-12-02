Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Нас вынудили»: глава Банка РФ Набиуллина рассказала россиянам, что будет с их кредитами и вкладами

Решение Банка России о повышении ключевой ставк...

dumatv.ru

Подписаться в Telegram

Решение Банка России о повышении ключевой ставки до 21% стало важным событием в экономической жизни страны.

Это шаг направлен на снижение инфляции и стабилизацию экономики, но он также оказывает значительное влияние на финансовые инструменты, такие как вклады и кредиты. Рассмотрим, как изменившиеся условия отражаются на сбережениях граждан и доступности заёмных средств.

Что происходит с кредитами?

Повышение ключевой ставки приводит к росту процентных ставок по кредитам, что делает заёмные средства дороже как для бизнеса, так и для физических лиц.

  • Ипотека

Завершение программы льготной ипотеки с 1 июля 2024 года в сочетании с ростом ставок заметно охладило рынок недвижимости.
Новые ипотечные кредиты становятся менее доступными, так как ставки по ним выросли на несколько процентных пунктов. Это снижает спрос на жильё и замедляет развитие строительного сектора.

  • Потребительские кредиты

Ставки по потребительским займам также увеличились, что делает такие кредиты менее привлекательными. Граждане теперь чаще задумываются о необходимости займов, откладывая крупные покупки.
Финансовая нагрузка на тех, кто уже выплачивает кредиты с плавающей ставкой, возрастает, что может привести к росту долговой нагрузки.

  • Корпоративное кредитование

Несмотря на рост ставок, корпоративное кредитование остаётся активным, так как предприятия, менее зависимые от рыночных изменений, продолжают использовать кредиты для развития. Однако малый и средний бизнес сталкивается с трудностями из-за удорожания заёмных средств.

Что происходит с вкладами?

Рост ключевой ставки играет на руку вкладчикам, стимулируя сберегательное поведение.

  • Ставки по депозитам

Банки увеличили доходность по вкладам, предлагая ставки, которые в некоторых случаях превышают 20% годовых. Это делает сбережения более привлекательными, особенно на фоне высокой инфляции.
Популярностью пользуются краткосрочные вклады, позволяющие сохранить ликвидность и воспользоваться высокой доходностью.

Сберегательное настроение населения

Высокие ставки по депозитам побуждают россиян направлять свободные средства в банки, что помогает сдерживать потребительский спрос и, соответственно, инфляцию.
Увеличение объёма вкладов также способствует стабилизации банковской системы, предоставляя финансовым учреждениям больше ликвидности.

Как изменится поведение граждан и бизнеса?

  • Граждане

Снижение доступности кредитов стимулирует более осознанное потребление и рост интереса к сбережениям. Высокая доходность вкладов привлекает граждан, которые ищут безопасные способы сохранить свои средства в условиях высокой инфляции.

  • Бизнес

Для крупных компаний, менее чувствительных к повышению ставок, кредиты остаются рабочим инструментом. Однако для малого и среднего бизнеса удорожание заёмных средств создаёт дополнительные барьеры для роста. Компании, работающие в сегментах с высокой маржинальностью, могут компенсировать увеличение стоимости кредитов, тогда как менее прибыльные отрасли будут испытывать затруднения.

Что дальше?

Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании в декабре. Это может ещё больше ужесточить денежно-кредитные условия, что отразится на поведении потребителей и предприятий.

  • Вклады

Если ставка продолжит расти, доходность по депозитам может достичь новых пиковых значений, что усилит привлекательность сбережений.

  • Кредиты

Кредиты станут ещё менее доступными, что может замедлить развитие экономики. Однако снижение инфляции, на которое рассчитывает Банк России, должно смягчить этот эффект в среднесрочной перспективе.

Повышение ключевой ставки до 21% существенно изменило финансовый ландшафт России. Для вкладчиков это возможность получать высокую доходность, в то время как заёмщики столкнулись с увеличением стоимости кредитов. Эти изменения направлены на стабилизацию экономики и снижение инфляции, но требуют от граждан и бизнеса адаптации к новым условиям. Важно учитывать эти факторы при планировании финансовых решений в ближайшие месяцы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Новости России

6 часов назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно

обработка от клещей на участке цена в московской области

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане 2 «Лады» после столкновения превратились в груду металла

Интересное в Казани

2 дня назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов

язык жестов обучение с нуля в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

6 часов назад

В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

Новости Казани

12 часов назад

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

Новости Казани

14 часов назад

1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка

Новости Казани

9 часов назад

Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

Новости Казани

14 часов назад

Рядом с рекой Казанкой появится консульский центр Китая
Новости Татарстана
2 дня назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Закиров удивленн иску и пообещал предоставить к...

Новости Татарстана

3 часа назад

Мэр Нижнекамска просит молить бога, чтобы снег выпал дозированно

Интересное в Казани

14 часов назад

Зачем лечить, если все равно выпадут? Стоматолог из Казани объяснила, зачем детям устанавливают коронки на молочные зубы

Новости Казани

8 часов назад

В Казани задержаны люди, навязывавшие платные медицинские услуги

Новости Казани

10 часов назад

На 6 улицах Советского района отключат воду
Жителя Татарстана привлекли к ответственности з...
Новости Татарстана
3 часа назад

Жителя Татарстана привлекли к ответственности за использование квадрокоптера

Новости Казани

10 часов назад

В Казани на Газовой с 6 декабря частично ограничат движение

Новости Казани

10 часов назад

Промышленная отрасль стала самой травмоопасной в Казани за 10 месяцев

Новости Татарстана

11 часов назад

В Челнах новые автобусы выйдут на маршруты с 9 декабря
Важное в РТ
5 дней назад

В Казани впервые пройдет бизнес-форум «Мегасреда»