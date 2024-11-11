«Нас вынудили»: Эльвира Набиуллина предостерегла всех россиян, имеющих вклады и кредиты

Центробанк России, под руководством Эльвиры Набиуллиной, объявил о повышении ключевой ставки до 21% годовых, что стало одной из самых строгих мер, направленных на сдерживание инфляции.

Этот шаг призван замедлить рост цен, а также сбалансировать денежный спрос, который, по мнению экспертов, значительно превышает текущее предложение товаров и услуг. Набиуллина также добавила, что в декабре Центробанк рассмотрит возможность дальнейшего повышения ставки, если текущие меры не принесут необходимого эффекта.

Почему Центробанк повышает ставку?

Повышение ключевой ставки — мера, с помощью которой Центробанк стремится охладить спрос, вызванный значительным объемом накопленных средств у населения. Высокий спрос в сочетании с ограниченным предложением создает инфляционное давление, и, как объясняет Набиуллина, такие меры помогут снизить потребительские траты и стабилизировать рост цен.

Как это отразится на кредитах и вкладах?

Кредиты станут дороже: повышение ставки делает займы менее доступными, так как проценты по кредитам увеличатся. Это коснется как потребительских, так и ипотечных кредитов. Заемщики столкнутся с ростом платежей, что может заставить многих отказаться от новых займов.

Вклады станут выгоднее: рост ключевой ставки повысит проценты по вкладам, делая их более привлекательными для населения. Более высокие ставки по депозитам могут побудить россиян откладывать деньги, что также снизит объем потребления и, как следствие, инфляцию.

Долгосрочные меры: жесткая денежно-кредитная политика

Центробанк заявляет, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться на протяжении ближайших трех лет. Это необходимо для достижения стабильного снижения инфляции и поддержки рубля. Набиуллина подчеркнула, что Центробанк готов к дальнейшим решительным действиям, если текущие меры не приведут к желаемому результату.

Что ожидать россиянам?

Тем, кто планирует брать кредит: стоит учитывать, что процентные ставки будут оставаться высокими. Это время может быть подходящим для тех, кто думает о вложениях, поскольку ставки по депозитам будут привлекательнее.

Тем, кто уже имеет накопления: рост ставок по депозитам может быть отличной возможностью для сохранения средств, а также для получения дополнительного дохода на фоне инфляции.

Центробанк России берет курс на жесткий контроль денежного потока, что должно, по прогнозам, стабилизировать экономику и инфляцию в долгосрочной перспективе.

