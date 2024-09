Нас ожидает аномальное похолодание в середине сентября: свежий прогноз синоптиков

В России сентябрь 2024 года начался с приятной и стабильной погоды, позволяя жителям насладиться остатками летнего тепла. Однако осеннее похолодание уже на горизонте и вскоре охватит всю страну.

Тёплые дни в начале сентября

В первые дни месяца москвичи и жители Подмосковья радовались ясной и солнечной погоде. Температура воздуха держалась в пределах +20...+25 C, создавая идеальные условия для прогулок на природе и активного отдыха. Отсутствие осадков добавляло дополнительный комфорт и возможность максимально использовать эти дни.

Постепенное снижение температуры

Уже с сегодняшнего дня, 16 сентября, синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры, что характерно для начала осени. Термометры покажут +15...+20 C. Это будет сигналом о смене сезона: погода станет менее тёплой, начнутся более частые осадки, сопровождаемые прохладным ветром. Жителям столицы стоит подготовиться к этим переменам, обновив гардероб более тёплыми вещами.

Заметное похолодание

К 17 сентября ожидается более существенное снижение температуры до +7...+12 C. Прохлада усилится, а осенние дожди станут регулярными. В этот период рекомендуется достать зонты и осенние плащи, так как погодные условия станут более ощутимыми. Серое небо и прохладный воздух окончательно настроят на осенний лад.

Тепло в конце месяца

В конце сентября синоптики обещают наступление "бабьего лета". Температура может снова достичь +14...+19 C, а количество осадков уменьшится. Это будет последний шанс для жителей столицы России насладиться относительно тёплыми днями перед окончательным приходом осенней прохлады.

Переход к холодной осени

С приходом октября ожидается дальнейшее понижение температуры. Днём столбики термометров будут показывать +8...+13 C, а к началу октября месяца опустятся до 0...+5 C. По ночам столбики термометров могут достигать -3...-8 C, и первые снежные осадки станут всё более вероятными.

Время перемен

Текущий сентябрь обещает быть месяцем контрастов: начало порадует теплом и солнцем, а конец принесёт прохладу и дожди. Используйте последние тёплые дни, чтобы насладиться природой и подготовиться к приближающейся зиме.