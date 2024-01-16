Народные приметы с 16 по 21 января: что нужно сделать, а чего следует избегать, чтобы не нажить беду

В загадочном календаре январских дней, каждый из которых несет свои уникальные предсказания и советы, прячется мудрость древних и таинственные подсказки о будущем. Давайте ближе рассмотрим, что народные приметы говорят нам о январе.

16 января связывается с характером месяца марта, указывая на его возможное тепло или холод. Дневной снег часто ведет к сильным ночным морозам. В этот день рекомендуется избегать вечерней работы, чтобы избежать неприятностей. Также следует воздержаться от хвастовства и гордости, так как такое поведение может стать причиной сглаза.

17 января, согласно народным предсказаниям, низко облака предвестие стужи, а ясное звездное небо обещает солнечный день с морозом. Красная заря может быть признаком предстоящей ветреной погоды. Пушистый снег на деревьях предвестие того, что летом будет очень много насекомых.

18 января может рассказать о характере масленицы и, соответственно, лета. Сильный ветер с юга может предсказывать дождливое лето с грозами. Много снега на деревьях может быть признаком богатого урожая.

19 января, согласно преданиям, ясная и морозная погода в Крещение может предвестовать засушливое лето. Мощный снегопад может предсказывать хороший урожай. Оттепель в Крещение может означать то, что морозы до самого конца зимы больше никого не побеспокоят, а пасмурная погода и снегопады могут предсказывать хорошее лето.

Если выпить 20 января алкоголь, то это защитит вас от печали и слез на весь год. Также по верованиям, если в вашем доме появится мышь, то это означает, что в вашей семье будет прибавление.

21 января, согласно народным приметам, до обеда следует избегать работы, и лучшим решением будет отложить все дела на вечер, чтобы не накликать беды для себя и в своему дому.