«Народ хочет этого»: генерал-лейтенант Гурулев предложил возродить ГУЛАГ

Андрей Гурулев, депутат Государственной думы РФ, высказал мнение о том, что бороться с лицами, идущими против своего государства, можно с помощью ГУЛАГов, передает gazeta.ru.

Генерал-полковник Андрей Гурулев считает, что с людьми, которые мешают развитию своей страны, распространяют дезинформацию и в целом «вредят своей Родине» должны быть серьезно наказаны. По мнению депутата, возрождение исправительно-трудовых лагерей поможет для борьбы с вышеперечисленными лицами.

Напомним, что осенью 2023 года Гурулев заявил, что 20% населения России не поддерживает Главу государства Владимира Путина, назвал это число людей «гнилью» и выразил мнение о том, что из нужно «уничтожать». На данное высказывание остро отреагировал депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский и потребовал в Госдуме, а также в полиции и прокуратуре проверить высказывание генерал-лейтенанта. Однако ни комитет ГД РФ, ни правоохранительные органы не нашли в словах Андрея Гурулева ничего противозаконного, более того, в Госдуме заявили, что это его сугубо личное мнение, на выражение которого он имеет полное право.