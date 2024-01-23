«Народ хочет этого»: депутат Гурулев предложил возродить ГУЛАГ

Депутат Государственной думы Российской Федерации Андрей Гурулев предложил новый метод борьбы с лицами «идущими против государства», передает gazeta.ru.

По мнению бывшего российского военачальника, в России следует возродить исправительно-трудовые лагеря (ГУЛАГи) для тех, кто идет против российского государства, распространяет дезинформацию и не поддерживает Президента Владимира Путина. Более того, Гурулев заявил, что ввести подобные меры хочет не только он один, его поддерживает сам народ.

Напомним, что ранее депутат Андрей Гурулев, а именно, осенью 2023 заявил, что в России не поддерживают Главу РФ Владимира Путина лишь 20% населения, которое он назвал «гнилью» и предложил его «уничтожать». Данное высказывание парламентария в Госдуме признали сугубо личным мнением, на которое он имеет полное право.

Однако Зампред партии «Яблоко» Борис Вишневский обратился в полицию и прокуратуру, чтобы ведомства проверили слова Гурулева, но и здесь в словах бывшего военачальника не выявили ничего противозаконного.