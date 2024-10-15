«Напасть пришла с Запада»: депутаты предложили отбирать детей квадроберов у их родителей

Государственная Дума обсуждает новую инициативу, предложенную депутатом Сергеем Колуновым, которая может привести к серьёзным изменениям в семейной политике России.

Колунов выступил с предложением ввести административную и уголовную ответственность для родителей, чьи дети участвуют в так называемом движении «квадробинг». Этот термин описывает подростков, которые играют в животных, например, кошек или собак, и требуют от родителей выгуливать их на поводке.

Квадробинг: откуда пришло новое движение?

Движение квадробинг появилось в интернете и быстро распространилось среди подростков, вызывая немало споров. Суть игры заключается в том, что дети изображают животных, используя различные атрибуты: поводки, костюмы, а иногда и звуковые эффекты, чтобы полностью вжиться в роль питомца. Одним из наиболее резонансных случаев стало видео, снятое в Омске, где мать выгуливала своего сына, изображавшего собаку, на улице на поводке. Этот ролик вызвал интерес полиции и общественности.

Законодательная инициатива Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов в своем обращении к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой заявил, что существование подобного явления неприемлемо в России, которая славится своими традиционными семейными ценностями. Он сравнил квадробинг с западными движениями, такими как ЛГБТ, подчеркнув, что эта «напасть» также пришла с Запада и требует законодательного регулирования.

«Мы уже справились с первой угрозой, законодательно запретив ЛГБТ*, справимся и с этой. Нужно установить ответственность для родителей, чтобы предотвратить распространение подобных явлений», — отметил Колунов.

Поддержка инициативы со стороны Совета Федерации

Предложение Колунова нашло поддержку в Совете Федерации. Глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков также высказался в пользу ограничения подобных явлений в России. В своём заявлении он подчеркнул, что «государство не должно поощрять деградацию личности», и выразил мнение, что такие игры должны оставаться за пределами российской культуры.

Возможные последствия для родителей

Если законопроект будет принят, родители детей-квадроберов могут столкнуться с серьёзными последствиями. Среди предложенных мер — административные штрафы, уголовная ответственность и даже лишение родительских прав. Это станет очередным шагом в усилении контроля за воспитанием детей в России и защитой общества от новых, по мнению законодателей, вредных влияний извне.

Инициатива Колунова вызывает неоднозначные реакции среди общественности, но находит поддержку среди государственных структур. Вопрос о том, насколько далеко зайдет государство в регулировании поведения детей и ответственности родителей, остается открытым. Однако одно ясно: тема квадробинга и других подобных движений стала новым объектом внимания законодателей, и возможно, в скором времени россиянам предстоит соблюдать новые правила в воспитании своих детей.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.