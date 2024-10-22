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«Напасть пришла с Запада»: депутаты Госдумы России предложили отбирать детей квадроберов у их родителей

Сергей Колунов, депутат ГД, выступил с предложе...

72.ru

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Сергей Колунов, депутат ГД, выступил с предложением о введении административной и уголовной ответственности для родителей, чьи дети участвуют в так называемом квадробинге — движении, в котором дети ведут себя как животные, прося родителей выгуливать их на поводке.

Это явление, пришедшее с Запада, вызвало негативную реакцию среди политиков и общественности, что спровоцировало дискуссию о необходимости защиты семейных ценностей в России.

Квадробинг — это необычное поведение, когда дети изображают домашних животных и просят своих родителей выгуливать их на улице с использованием поводка. Сергей Колунов считает, что подобное поведение несовместимо с российскими традиционными ценностями и должно быть законодательно запрещено. Он видит в этом проявление разрушительного влияния западных культурных тенденций, что неприемлемо для России, где семья является одним из главных приоритетов общества.

Депутат считает, что родители, чьи дети участвуют в квадробинге, должны нести ответственность за их поведение. Он предложил меры, вплоть до лишения родительских прав за такое воспитание. Свое предложение он направил уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, акцентируя внимание на необходимости сохранения нравственных устоев. Колунов подчеркнул, что в России уже были приняты законы, защищающие детей от влияния ЛГБТ*-пропаганды, и этот случай требует аналогичных решений.

Инициатива Колунова была поддержана некоторыми коллегами. Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что государство обязано противостоять деградации личности. По его мнению, подобные явления должны быть строго контролируемы, а тем более не поощряемы. Он отметил, что такие тенденции могут оставаться за пределами России, но в отечественной культуре для них места нет.

Толчком для такого законодательного предложения стало видео, на котором жительница Омска выгуливала своего ребенка, изображающего собаку, на поводке. Этот случай получил широкую огласку в интернете и привлек внимание правоохранительных органов. Колунов считает, что такие инциденты требуют жестких мер, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Если предложение Колунова будет поддержано, в России могут быть введены новые законодательные меры, направленные на регулирование поведения мам и отцов, чьи дети участвуют в похожих движениях. Это может включать штрафы, административные наказания и, в самых серьезных случаях, даже лишение родительских прав. Такая инициатива станет частью государственной политики по защите традиционных семейных ценностей.

Идея Сергея Колунова о введении наказаний для родителей детей, участвующих в квадробинге, вызвала бурные обсуждения. Этот случай отражает растущие опасения по поводу влияния западных культурных тенденций на российское общество. Инициатива может стать очередным шагом на пути к защите семьи как главного института в России.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

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