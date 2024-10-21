«Напасть пришла к нам с Запада»: депутаты ГД предложили отбирать детей квадроберов у их родителей

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов выступил с предложением ввести жесткие меры ответственности для родителей, чьи дети принимают участие в так называемом «квадробинге» — новом явлении, которое вызвало широкое общественное обсуждение.

Депутат настаивает на введении административного и даже уголовного наказания за участие детей в подобных действиях, а также предлагает лишать таких родителей родительских прав. Об этом сообщает РИА «Новости».

Что такое квадробинг?

Квадробинг — это движение, в котором дети изображают животных, таких как кошки или собаки, и просят родителей выгуливать их на поводке. Это явление вызвало острые дискуссии в обществе после появления многочисленных видеороликов в интернете, где дети имитируют поведение животных. Одно из таких видео, где женщина из Омска выгуливает своего сына на поводке, привлекло внимание полиции и вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Инициатива Сергея Колунова

Колунов убежден, что квадробинг, как и другие тенденции, пришел из западных стран, таких как США, и неприемлем для российского общества с его традиционными семейными ценностями. В своём заявлении депутат подчеркнул, что в России с её приоритетом традиционной семьи нет места таким явлениям, и государство должно защитить молодое поколение от подобных угроз.

«Дети изображают животных, просят родителей выгуливать их на поводке. Это никуда не годится. Напасть пришла с Запада, но, как мы справились с ЛГБТ*, справимся и с этим. Необходимо законодательно запретить квадробинг и ввести ответственность для родителей», — отметил Колунов.

Поддержка инициативы

Идея Колунова получила поддержку и в Совете Федерации. Глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков также выступил с критикой движения. По его мнению, подобные практики негативно влияют на состояние общества и личности, способствуя деградации. Он заявил, что «люди-кошки» и «люди-собаки» могут гулять по улицам Сан-Франциско или Нью-Йорка, но в России такие явления не должны существовать.

Возможные последствия инициативы

Предложение Колунова о введении мер ответственности для родителей, чьи дети участвуют в квадробинге, может вызвать серьезные изменения в законодательстве. Депутат предлагает не только ввести штрафы, но и рассматривать вопрос лишения родительских прав, если родители не справляются с воспитанием и позволяют детям участвовать в подобных явлениях.

Многие эксперты высказываются за необходимость тщательно взвесить все аспекты предложения, чтобы оно не стало чрезмерно репрессивным. При этом инициатива получила широкую поддержку среди консервативной части общества, которая видит в квадробинге угрозу традиционным ценностям.

Новое предложение Сергея Колунова о введении ответственности для родителей детей, участвующих в квадробинге, подчеркивает усилия российского государства по сохранению традиционных семейных ценностей. Вопрос о том, как именно будет регулироваться это явление, ещё предстоит обсудить на уровне законодательства, но ясно одно: эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс и заставила задуматься о воспитании подрастающего поколения.

* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

