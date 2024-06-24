Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Намного хуже клещей: три вида насекомых в России, укус которых запросто вас убьет

Клещи зачастую становятся главными виновниками беспокойства из-за своей способности передавать инфекционные заболевания, но в российской фауне существуют и другие насекомые, представляющие ещё большую угрозу для здоровья человека.

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Клещи зачастую становятся главными виновниками беспокойства из-за своей способности передавать инфекционные заболевания, но в российской фауне существуют и другие насекомые, представляющие ещё большую угрозу для здоровья человека.

В этой статье мы обсудим три наиболее опасных насекомых России, чьи укусы могут быть фатальными.

1. Азиатский шершень

Азиатские шершни – это крупные особи, которые могут достигать до 5,5 см в длину. Они отличаются особенной агрессивностью и способностью наносить множественные укусы за короткий промежуток времени. Яд этих насекомых содержит сильные токсины, способные вызвать анафилактический шок у аллергиков. Укус азиатского шершня не только чрезвычайно болезнен, но и может стать причиной смерти, если не оказать своевременную помощь.

2. Паук Черная вдова

Черная вдова — это название, которое объединяет несколько видов пауков семейства теридиид, обитающих в южных регионах России. Их укус опасен из-за содержащегося в яде нейротоксина, который вызывает сильную боль, мышечные спазмы и паралич. В отдельных случаях, особенно без адекватной медицинской помощи, укус может привести к летальному исходу.

3. Муравей-самоубийца

Этот вид муравьев, хотя и не широко известен, представляет собой уникальную опасность. При чувстве угрозы муравей-самоубийца может взорваться, выделяя токсичные химические вещества. Этот механизм защиты не только уничтожает самого муравья, но и может нанести серьезный вред здоровью человека, вызвав химические ожоги или отравление при контакте с токсинами.

Помните, что встреча с любым из этих насекомых требует особой осторожности и своевременного обращения за медицинской помощью в случае укуса. Сведения о том, как распознавать и избегать контактов с наиболее опасными насекомыми, могут спасти жизнь или предотвратить серьезные последствия для здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Полезное

21 час назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

сделать дезинсекцию от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

уничтожение клопов в квартире цены в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Казани
20 часов назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

4 часа назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости России

час назад

АО «Транснефть - Прикамье» подготовило производственные объекты к работе в пожароопасный период

Новости Казани

16 часов назад

Под Миллениумом в Казани закрасили граффити

Новости Татарстана

18 часов назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
В Казани в троллейбусе №8 и трамвае №5 больше нет кондукторов
Новости Казани
час назад

В Казани в троллейбусе №8 и трамвае №5 больше нет кондукторов

Новости Казани

19 часов назад

В казанском суде мужчину обвиняют в истязании жены

Новости Татарстана

21 час назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Татарстана

21 час назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды
Новости Казани
час назад

Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды