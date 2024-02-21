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Намертво бетонируют психику ребенка: 5 разрешенных фраз для мам и пап

Намертво бетонируют психику ребенка: 5 разрешенных фраз для мам и пап

ИА SevastopolMedia

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ИА SevastopolMedia приводит список фраз, а именно настоящие инструменты воспитания, способные сказываться на психологическом развитии детей.

Эти слова способны укрепить уверенность ребенка в себе, содействовать развитию эмоциональной стабильности и обеспечить здоровое самоощущение.

Важные фразы, которые следует произносить родителям своим детям:

  • «Я горжусь тем, кем ты становишься.»
  • «Твои чувства важны, я всегда готов выслушать тебя.»
  • «Ошибаться - нормально, это помогает нам учиться и расти.»
  • «Ты не одинок, я всегда здесь, чтобы тебя поддержать.»
  • «Ты уникален и особенный, твои навыки и интересы имеют ценность.»

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