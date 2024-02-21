Намертво бетонируют психику ребенка: 5 разрешенных фраз для мам и пап
ИА SevastopolMedia
ИА SevastopolMedia приводит список фраз, а именно настоящие инструменты воспитания, способные сказываться на психологическом развитии детей.
Эти слова способны укрепить уверенность ребенка в себе, содействовать развитию эмоциональной стабильности и обеспечить здоровое самоощущение.
Важные фразы, которые следует произносить родителям своим детям:
- «Я горжусь тем, кем ты становишься.»
- «Твои чувства важны, я всегда готов выслушать тебя.»
- «Ошибаться - нормально, это помогает нам учиться и расти.»
- «Ты не одинок, я всегда здесь, чтобы тебя поддержать.»
- «Ты уникален и особенный, твои навыки и интересы имеют ценность.»