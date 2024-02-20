Намертво бетонируют психику: 5 разрешенных фраз для мам и пап

ИА "Севастопольмедиа" представляет перечень фраз, которые являются значимыми инструментами воспитания, способными положительно повлиять на психологическое развитие ребенка.

Эти фразы могут помочь укрепить его уверенность в себе, развить эмоциональную стабильность и поддержать здоровое самоощущение.



Фразы, которые родители должны говорить своему ребенку: