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Намертво бетонируют психику: 5 разрешенных фраз для мам и пап

Намертво бетонируют психику: 5 разрешенных фраз для мам и пап

ya-roditel.ru

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ИА "Севастопольмедиа" представляет перечень фраз, которые являются значимыми инструментами воспитания, способными положительно повлиять на психологическое развитие ребенка.

Эти фразы могут помочь укрепить его уверенность в себе, развить эмоциональную стабильность и поддержать здоровое самоощущение.

Фразы, которые родители должны говорить своему ребенку:

  1. Я горжусь тем, кем ты становишься.
  2. Твои чувства имеют значение, я всегда готов тебя выслушать.
  3. Ошибаться важно, ведь это помогает нам учиться и расти.
  4. Ты не одинок, я всегда здесь, чтобы поддержать тебя.
  5. Ты уникален и особенный, и твои навыки и интересы имеют вес.

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