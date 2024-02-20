Намертво бетонируют психику: 5 разрешенных фраз для мам и пап
ya-roditel.ru
ИА "Севастопольмедиа" представляет перечень фраз, которые являются значимыми инструментами воспитания, способными положительно повлиять на психологическое развитие ребенка.
Эти фразы могут помочь укрепить его уверенность в себе, развить эмоциональную стабильность и поддержать здоровое самоощущение.
Фразы, которые родители должны говорить своему ребенку:
- Я горжусь тем, кем ты становишься.
- Твои чувства имеют значение, я всегда готов тебя выслушать.
- Ошибаться важно, ведь это помогает нам учиться и расти.
- Ты не одинок, я всегда здесь, чтобы поддержать тебя.
- Ты уникален и особенный, и твои навыки и интересы имеют вес.