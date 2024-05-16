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Намазка, которую по вкусу не отличишь от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогой деликатес — это шедевр

Многие любят красную икру, но не всегда по карману позволить себе этот деликатес из-за высоких цен.

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Многие любят красную икру, но не всегда по карману позволить себе этот деликатес из-за высоких цен. Предлагаем вам рецепт вкусной намазки, похожей на красную икру, но приготовленной из доступных и бюджетных продуктов. Пишут Хибины.ру.

Ингредиенты:

- Сельдь соленая — 1 шт;
- Морковь — 2 шт;
- Плавленый сыр — 200 гр;
- Сливочное масло — 100 гр.

Сначала отварите морковь. Затем пропустите плавленый сыр через мясорубку. Очистите и разделайте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Добавьте размягченное сливочное масло в смесь из рыбы и сыра.

В конце пропустите отваренную морковь. Хорошо перемешайте и оставьте в холодильнике на два часа. Подавайте эту намазку в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!

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