Намазка, которую по вкусу не отличишь от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогое угощение — это шедевр
Многие любят красную икру, но из-за высоких цен на нее обычно позволяют себе этот деликатес лишь на праздники. Мы предлагаем вам рецепт намазки, которая вкусом напоминает красную икру, но приготовлена из доступных и более дешевых продуктов. Пишут Хибины.ру.
Ингредиенты:
- Соленая сельдь - 1 шт;
- Морковь - 2 шт;
- Плавленый сыр - 200 г;
- Сливочное масло - 100 г.
Вначале сварите морковь. Затем пропустите плавленый сыр через мясорубку. Очистите и нарежьте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Смешайте рыбу, сыр и размягченное сливочное масло. Добавьте проваренную морковь. Хорошо перемешайте и остудите в холодильнике на два часа. Украсьте тарталетки или ломтики багета и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
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