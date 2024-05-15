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Намазка, которую по вкусу не отличишь от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогое угощение — это шедевр

Многие любят красную икру, но из-за высоких цен на нее обычно позволяют себе этот деликатес лишь на праздники.

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Многие любят красную икру, но из-за высоких цен на нее обычно позволяют себе этот деликатес лишь на праздники. Мы предлагаем вам рецепт намазки, которая вкусом напоминает красную икру, но приготовлена из доступных и более дешевых продуктов. Пишут Хибины.ру.

Ингредиенты:

- Соленая сельдь - 1 шт;
- Морковь - 2 шт;
- Плавленый сыр - 200 г;
- Сливочное масло - 100 г.

Вначале сварите морковь. Затем пропустите плавленый сыр через мясорубку. Очистите и нарежьте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Смешайте рыбу, сыр и размягченное сливочное масло. Добавьте проваренную морковь. Хорошо перемешайте и остудите в холодильнике на два часа. Украсьте тарталетки или ломтики багета и наслаждайтесь! Приятного аппетита!

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