Многие любят красную икру, но позволить себе ее можно только в праздники из-за высоких цен. Предлагаем вам рецепт намазки, напоминающей по вкусу красную икру, но приготовленной из доступных и недорогих продуктов.

Ингредиенты:

- Сельдь соленая – 1 шт;

- Морковь – 2 шт;

- Плавленый сыр – 200 г;

- Сливочное масло – 100 г.

Сначала отварите морковь. Затем пропустите плавленый сыр через мясорубку. Почистите и измельчите сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. В смесь рыбы и сыра добавьте размягченное сливочное масло.

Затем добавьте отваренную морковь. Хорошо перемешайте все ингредиенты, положите в холодильник на два часа. Употребляйте это блюдо в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!