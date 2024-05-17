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Намазка, которую по вкусу не отличат от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогой деликатес — это шедевр

Многие любят красную икру, но позволить себе ее можно только в праздники из-за высоких цен.

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Многие любят красную икру, но позволить себе ее можно только в праздники из-за высоких цен. Предлагаем вам рецепт намазки, напоминающей по вкусу красную икру, но приготовленной из доступных и недорогих продуктов.

Ингредиенты:
- Сельдь соленая – 1 шт;
- Морковь – 2 шт;
- Плавленый сыр – 200 г;
- Сливочное масло – 100 г.

Сначала отварите морковь. Затем пропустите плавленый сыр через мясорубку. Почистите и измельчите сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. В смесь рыбы и сыра добавьте размягченное сливочное масло.

Затем добавьте отваренную морковь. Хорошо перемешайте все ингредиенты, положите в холодильник на два часа. Употребляйте это блюдо в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!

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