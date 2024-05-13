Намазка, которая по вкусу не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогой деликатес — это шедевр

Многие любят красную икру, но из-за высоких цен, ее часто можно позволить себе только в праздничные дни. Поэтому у нас есть для вас рецепт намазки, которая по вкусу напоминает красную икру, но готовится из доступных и недорогих продуктов.

Список ингредиентов:

- Сельдь соленая — 1 шт;

- Морковь — 2 шт;

- Плавленый сыр — 200 г;

- Сливочное масло — 100 г.

Сначала отварите морковь. Пока она готовится, займитесь другими ингредиентами. Пропустите плавленый сыр через мясорубку. Затем почистите и нарежьте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Добавьте размягченное сливочное масло к рыбе и сыру в емкость.

В конце добавьте пропущенную морковь. Хорошо перемешайте смесь, уберите в холодильник на два часа. Подавайте в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!