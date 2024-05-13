Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Намазка, которая по вкусу не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогой деликатес — это шедевр

Многие любят красную икру, но из-за высоких цен на нее часто можно позволить себе только в праздничные дни.

Подписаться в Telegram

Многие любят красную икру, но из-за высоких цен, ее часто можно позволить себе только в праздничные дни. Поэтому у нас есть для вас рецепт намазки, которая по вкусу напоминает красную икру, но готовится из доступных и недорогих продуктов.

Список ингредиентов:

- Сельдь соленая — 1 шт;
- Морковь — 2 шт;
- Плавленый сыр — 200 г;
- Сливочное масло — 100 г.

Сначала отварите морковь. Пока она готовится, займитесь другими ингредиентами. Пропустите плавленый сыр через мясорубку. Затем почистите и нарежьте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Добавьте размягченное сливочное масло к рыбе и сыру в емкость.

В конце добавьте пропущенную морковь. Хорошо перемешайте смесь, уберите в холодильник на два часа. Подавайте в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

уничтожение кожеедов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстан снова вернутся заморозки

Новости Казани

день назад

В Казани сбили подростка на самокате

установка входной двери в деревянном доме в Москве

Новости Татарстана

день назад

Путин назначил четырех новых федеральных судей в РТ

Новости Казани

день назад

Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Новости Казани

день назад

Женщина выстрелила в голову своему бойфренду в Казани

Новости Казани

день назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм
Новости Казани
7 часов назад

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Детский парк на набережной Казанки планируют открыть ко Дню республики

Новости Казани

3 часа назад

В столице РТ обновят территорию вдоль Кремля

Гид по скидкам Казани

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ потребовали не строить свиноферму возле мусульманской деревни

Новости Татарстана

4 часа назад

Плющев назвал «Ак Барс» сложной командой для Гатиятулина
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
3 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

6 часов назад

РТ не вошел в топ-15 регионов по вводу жилья

Новости Казани

8 часов назад

Загрузка отелей Казани на майские праздники составила 83%

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ потеплеет до +20 градусов
Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Скупой платит дважды: рассказываем, на чем точно не стоит экономить при строительстве дома в Казани

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
3 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом