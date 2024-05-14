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Намазка, которая по вкусу не отличается от красной икры: гости будут уверены, что едят дорогое угощение — это шедевр

Многие любят красную икру, но из-за ее высокой цены можно позволить себе ее только в особенные дни.

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Многие любят красную икру, но из-за ее высокой цены можно позволить себе ее только в особенные дни. Поэтому мы предлагаем вам рецепт намазки, которая будто бы напоминает вкус красной икры, но приготовленная из доступных и недорогих продуктов.

Ингредиенты:

  • 1 соленая сельдь;
  • 2 моркови;
  • 200 гр плавленого сыра;
  • 100 гр сливочного масла.

Сначала отварите морковь. Пока она варится, пропустите плавленый сыр через мясорубку. Затем очистите и нарежьте сельдь на филе, также пропустите через мясорубку. Добавьте размягченное сливочное масло к рыбе и сыру.

В конце пропустите приготовленную морковь. Тщательно перемешайте смесь, положите в холодильник на два часа. Эту закуску можно отлично подавать в тарталетках или на ломтиках багета. Приятного аппетита!

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