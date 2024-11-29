Генерал-лейтенант и депутат Андрей Гурулев в эфире программы Владимира Соловьева выступил с заявлением о текущей геополитической ситуации.

Он подчеркнул, что эскалация конфликтов носит глобальный характер, и Россия готова предпринять серьёзные шаги для защиты своих интересов. Основные тезисы выступления затронули ключевые проблемы международной обстановки, стратегические предложения и решимость России дать жёсткий ответ на действия оппонентов.

Эскалация на всех фронтах: не только Украина

Андрей Гурулев отметил, что конфликт на Украине — лишь одна из точек глобальной напряжённости. По его словам, ситуация обостряется на многих направлениях, включая Сирию, где создаётся дополнительная нестабильность. Он подчеркнул, что все эти процессы инициируются оппонентами России, которые стремятся дестабилизировать международную обстановку.

Жёсткие меры против логистики и инфраструктуры Украины

Важной частью выступления стало предложение о целенаправленных ударах по критической инфраструктуре Украины. Среди возможных мер:

Уничтожение железнодорожных тоннелей;

Удары по мостовым переходам и узловым станциям;

Выведение из строя энергосистемы страны.

Гурулев указал, что Россия уже обладает всеми необходимыми средствами для этих операций. Системы «Орешник», недавно введённые в эксплуатацию, значительно расширили возможности в этой области.

Ответные меры против НАТО и США

Депутат затронул тему возможных ответных шагов России в отношении США и НАТО. По его словам, Россия знает о ключевых стратегических объектах своих оппонентов, включая:

Авиабазы на Аляске;

Пусковые установки противоракетной обороны (ПРО);

Авианосные группировки.

Гурулев отметил, что Россия может прибегнуть к серьёзным ударам, чтобы продемонстрировать свою решимость. В качестве одной из потенциальных целей он упомянул Великобританию, что, по его мнению, могло бы заставить Запад пересмотреть свою политику и перейти к более конструктивному диалогу.

Решимость России: терпение не бесконечно

Гурулев подчеркнул решимость Верховного главнокомандующего и российского народа адекватно ответить на эскалацию. Он отметил, что терпение России имеет предел, и при дальнейшем ухудшении ситуации страна готова на жёсткие меры, несмотря на возникающие трудности.

Заявления Андрея Гурулева подчёркивают серьёзность намерений России в условиях растущего давления со стороны Запада. Его выступление отражает готовность страны принимать жёсткие меры для защиты своих интересов и демонстрировать решимость на международной арене.

