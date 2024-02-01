Накроет лавиною счастья: Глоба рассказала, каким знакам улыбнется удача

В ближайшие месяцы, согласно прогнозу российского астролога Тамары Глобы, три знака зодиака будут находиться под благоприятным влиянием Всеселенной в работе и семейных делах, сообщает pg21.

Рак

В этот период Раки будут испытывать освежение в своих отношениях. Благоприятное время для улучшения близких связей и налаживания новых контактов. Будьте открытыми и честными, и вы укрепите свои связи. В работе Раки столкнутся с возможностью профессионального роста. Обратите внимание на новые проекты и идеи – они могут привести к финансовому успеху. Будьте настойчивыми в достижении своих целей. Вместе с тем астролог рекомендует обратить внимание на свое физическое и эмоциональное состояния. Занятия спортом и регулярные отдых помогут поддерживать энергию и баланс.

Весы

Весы найдет гармонию в своих отношениях. Благоприятный период для решения конфликтов и улучшения общения с близкими. Вас ждет укрепление связей и новые возможности в любви. Конец зимы и весна 2024 года принесут Весам финансовую стабильность. Откроются перспективы для улучшения карьеры. Вложения в образование могут принести долгосрочные выгоды. Тамара Глоба также напоминает, что нужно посвящать время заботе о себе. Учитесь новым методам релаксации, чтобы справляться с стрессом. Регулярные занятия йогой или медитацией будут полезными.

Козерог

Козероги осознают завершение определенного этапа в отношениях. Будьте открытыми к переменам и готовьтесь к новым возможностям в любви. Успешное разрешение конфликтов приведет к укреплению связей. Ближайшие месяцы принесут осознание изменений в карьере. Отбросьте устаревшие методы и примите новые вызовы. Предложение по работе может оказаться выгодным.