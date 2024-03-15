Накроет лавиной счастья: Павел Глоба назвал знак зодиака, который выйдет в лидеры в марте

Известный астролог из СССР и России Павел Глоба разработал астропрогноз для всех знаков зодиака, выделяя один знак, которому светит особая удача на весь март. Вероятно, эта благоприятная полоса сохранится и в последующие месяцы.

Глоба обращает внимание на Львов. Представители этого огненного знака станут особыми фаворитами судьбы. Одиноким Львам обещается встреча, которая изменит их жизнь. Новые знакомства могут возникнуть, или могут вернуться старые любовные отношения — это зависит от капризов Вселенной. Следует обращать внимание на подсказки окружающего мира; однако самое главное — доверять своей душе, поскольку чувства всегда указывают верное направление.

Львам в марте обещана не только любовь, но и финансовое благополучие. Их доходы увеличатся, возможна, даже удача в лотерее. Также существует вероятность неожиданного подарка от близкого человека.