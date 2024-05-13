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Накроет адскими ливнями: синоптики предупредили россиян к чему готовиться

Специалисты метеорологической службы Gismeteo предупреждают жителей некоторых регионов России о том, что в конце последнего весеннего месяца их ожидает настоящей климатический кошмар, выраженный в проливных дождях и сумасшедших ветрах.

nashgorod.ru

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Специалисты метеорологической службы Gismeteo предупреждают жителей некоторых регионов России о том, что в конце последнего весеннего месяца их ожидает настоящей климатический кошмар, выраженный в проливных дождях и сумасшедших ветрах.

Согласно прогнозу, жертвами ливней станут жители Республики Татарстан, где осадки начнутся 28 мая, а завершаться только летом, а именно 7 июня. Затем дожди успокоятся, но только на два дня, и 10 июня погода снова обезумит и начнет заливать Республику.

В столице Российской Федерации лето, к сожалению, начнется также с ужасных погодных условий: 10 июня в Москве ожидается начало обильных осадков в виде дождей, конец которых предвидится только ближе к 16-17 числам месяца.

Санкт-Петербург встретит лето под теплыми лучами солнца, где температура воздуха будет достигать плюс 18 градусов днем. Однако конец мая жителей северной столицы совсем не порадует: с 20 по 27 мая в городе будут идти непрекращающиеся дожди.

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