Накроет адскими дождями: синоптики предупредили жителей страны, к чему готовиться

Специалисты метеорологической службы «Гисметео» выступили с серьезным предупреждением о предстоящих экстремальных погодных условиях, которые ожидаются в ряде регионов России в конце весны и начале лета.

Сильные дожди и порывистые ветры могут вызвать значительные неудобства и потенциальные риски для жителей.

Ожидаемые условия в различных регионах

Республика Татарстан готовится к длительному периоду дождей с 28 мая по 7 июня, после чего предполагается кратковременное улучшение погоды. Однако уже 10 июня дожди возобновятся, что потребует дополнительных мер предосторожности от местных жителей.

Москва столкнется с продолжительными осадками начиная с 10 июня. Этот период обильных дождей продлится до середины месяца, но ожидается, что к 16-17 июня погода стабилизируется и улучшится.

Санкт-Петербург испытает дождливый конец мая, с 20 по 27 мая. Несмотря на теплую и солнечную погоду в начале месяца, осадки могут затемнить настроение горожан.

Рекомендации для подготовки к погоде

Защита дома: Убедитесь, что водостоки чисты и функционируют правильно. Проверьте окна и двери на предмет утечек, чтобы избежать водного проникновения в дом.

Планирование поездок: Избегайте длительных поездок на автомобиле в периоды ожидаемых осадков, особенно если прогнозируются сильные дожди или ветер. Следите за погодными обновлениями и дорожной обстановкой.

Личная безопасность: Носите подходящую одежду и обувь для защиты от дождя и холода, особенно в периоды сильного ветра. Подготовьте и держите под рукой фонарики и запасные батареи на случай отключения электроэнергии.

Информирование: Подписывайтесь на SMS или электронные уведомления от местных властей и служб спасения для своевременного получения предупреждений о погоде и других чрезвычайных ситуациях.