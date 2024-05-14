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Накроет адскими дождями: синоптики предупредили россиян, к чему готовиться

Метеорологическая служба Gismeteo выступила с предупреждением для жителей некоторых российских регионов о предстоящих экстремальных погодных условиях в конце весны.

perekrestokinfo.ru

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Метеорологическая служба Gismeteo выступила с предупреждением для жителей некоторых российских регионов о предстоящих экстремальных погодных условиях в конце весны. Ожидается, что последние дни мая и начало июня будут ознаменованы серьезными испытаниями в виде сильных дождей и порывистых ветров.

В частности, население Республики Татарстан должно готовиться к продолжительному дождливому периоду, который начнется 28 мая и продолжится до 7 июня. После короткой передышки, дожди возобновятся 10 июня, принеся новый виток ненастья.

Жители Москвы также столкнутся с непростой погодой в начале лета. С 10 июня город ожидает период обильных осадков, который продлится до середины месяца, ожидается улучшение погоды примерно к 16-17 числам.

В Санкт-Петербурге ситуация будет несколько иной. Хотя лето здесь начнется с теплой и солнечной погоды, достигая до 18 градусов тепла днем, конец мая обещает быть дождливым. С 20 по 27 мая прогнозируются постоянные осадки, которые омрачат погоду в северной столице.

Жителям всех упомянутых регионов рекомендуется следить за обновлениями погоды и принимать необходимые меры предосторожности для минимизации возможных неудобств, вызванных изменениями в погодных условиях.

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