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Наклеили всего лишь за пять минут и не мерзнем: из окон больше не сквозит, а подоконник теплый

С приходом холодов многие начинают замечать, ка...

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С приходом холодов многие начинают замечать, как из окон начинает пробираться неприятный холод. Ветерок из щелей между рамами и подоконниками не только снижает комфорт, но и вынуждает увеличивать расходы на отопление.

Однако, как утверждают специалисты и хозяйственные мастера, решить проблему можно всего за пять минут — с помощью доступного и простого лайфхака.

Секрет теплых окон: всё дело в уплотнителе

Главный герой этого спасения от холода — самоклеящийся уплотнитель. Его можно найти в любом строительном магазине или заказать онлайн. Материал бывает разным — пенополиуретановым, силиконовым или резиновым. Главное его преимущество в том, что он помогает закрыть микротрещины и зазоры, из которых обычно выдувает тепло.

Для того чтобы выполнить «операцию», понадобится минимальный набор:

  • Уплотнитель на клеевой основе.
  • Ножницы или нож для подгонки материала.
  • Тряпка для очищения поверхности от пыли.

Инструкция: как справиться за пять минут

  • Подготовьте поверхность. Перед наклеиванием уплотнителя нужно протереть оконные рамы и подоконники, чтобы клеевой слой держался надёжно.
  • Замерьте зазоры. Определите, где именно идёт воздух, и измерьте длину необходимых полос.
  • Наклейте уплотнитель. Уберите защитную плёнку и аккуратно приклейте материал вдоль щелей, надавливая для лучшего сцепления.
  • Проверьте результат. После установки закройте окно и убедитесь, что воздух больше не проходит.

Дополнительные плюсы лайфхака

Помимо устранения сквозняков, наклеенный уплотнитель делает подоконник теплее. Теперь там можно без опасений держать цветы или ставить чашку с чаем, не боясь, что всё остынет через пару минут. Кроме того, уменьшение теплопотерь способствует снижению счетов за отопление.

Отзывы и реальный опыт

Многие пользователи социальных сетей уже делятся своими результатами. «Сделала за пять минут — и сразу почувствовала разницу. На кухне стало уютнее, а батареи теперь не перегреваются из-за потери тепла», — пишет одна из хозяйственных блогеров.

Ещё один пользователь утверждает, что уплотнитель спас его от необходимости менять окно. «Думал, что придётся вызывать мастера и ставить новые стеклопакеты. Но уплотнитель решил проблему буквально за копейки».

Профилактика на будущее

Чтобы окна и подоконники оставались тёплыми в течение всего отопительного сезона, рекомендуется проверять уплотнитель перед наступлением холодов. Если он износился, замените его на новый — благо, стоимость таких материалов крайне доступна.

Согласитесь, всего несколько минут, и из окон больше не сквозит. Этот простой лайфхак может стать вашим главным помощником в борьбе с зимними морозами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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