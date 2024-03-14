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· Артем Акчурин

Наказания избежать не получится: дачников начнут штрафовать за инструменты и садовую технику

Наказания избежать не получится: дачников начнут штрафовать за инструменты и садовую технику

ren.tv

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Приняты законы и постановления, которые запрещают шум в определенное время. Дачники, использующие садовую технику, такую как триммеры, газонокосилки и насосы, должны помнить о том, что их использование в неположенное время может повлечь за собой штрафные санкции.

В России отсутствует федеральный закон о тишине. Однако многие регионы приняли свои законы и постановления, которые определяют периоды времени, когда запрещено шуметь.

Например, в Москве время тишины действует с 21:00 до 8:00 в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни. В Московской области время тишины установлено с 22:00 до 7:00 в будние дни и с 23:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни.

За нарушение регламента тишины, дачнику грозят штрафные санкции. Размер штрафа составляет от 1 до 3 тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма штрафа может быть увеличена.

Не только использование садовой техники в неположенное время, но и превышение уровня шума может привести к выписке штрафа. Если уровень шума от техники превышает 100 децибел, соседи могут обратиться в соответствующие органы.

Чтобы избежать штрафов, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Использовать садовую технику только в разрешенное время.
  • Предпочтение отдавать технике с низким уровнем шума.
  • Использовать технику на расстоянии от жилых домов.
  • Устанавливать глушители на технику.

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