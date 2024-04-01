Нахимичили: это растительное масло стоит обходить стороной

Роскачество представило результаты всестороннего исследования растительного масла, занимающего ключевое место в рационе россиян, что вызвало оживленные обсуждения среди потребителей.

В ходе тщательного анализа эксперты оценили 57 различных марок масла на предмет их соответствия стандартам качества. Основная часть продукции оправдала ожидания, однако в ряде случаев обнаружились нарушения. Выяснилось, что марки вроде «Солнце мое» и «Кубань» не соответствуют критериям по перекисному числу, поднимая вопросы об их натуральности и безопасности для употребления.

Особые сомнения вызвало несоответствие состава продуктов «Кубань» и «GREEN RAY» обещанному качеству, что акцентирует внимание на важности честности в производственных практиках. Роскачество призывает потребителей к осмотрительности при выборе масла, рекомендуя внимательно изучать информацию на упаковке и выбирать продукцию, гарантирующую заявленные стандарты качества и безопасности.

Также подчеркивается, что производителям следует придерживаться принципов прозрачности и добросовестности, чтобы гарантировать потребителям надежную информацию и качественный продукт, соответствующий обещаниям и стандартам.