Нахимичили: это рафинированное масло стоит обходить стороной

Специалисты Роскачества недавно провела детальное изучение качества растительного масла, которое занимает важное место в питании россиян.

В рамках анализа было оценено 57 видов масла от стольких же производителей на предмет их соответствия установленным критериям качества.

Результаты показали, что основная масса продукции удовлетворяет стандартам качества, но выявлены также продукты, качество которых вызывает сомнения. Так, некоторые марки масла, включая «Солнце мое» и «Кубань», не соответствовали требованиям к перекисному числу, что ставит под вопрос их подлинность и безопасность для потребления.

Анализ выявил несоответствие состава масел «Кубань» и «GREEN RAY» заявленным параметрам, что порождает дискуссии о честности производственных процессов. Роскачество настоятельно рекомендует покупателям тщательно выбирать растительное масло, обращая внимание на содержащуюся на этикетке информацию и предпочитать продукцию, обеспечивающую заявленное качество и безопасность.

Подчеркивается также необходимость для производителей следовать принципам прозрачности и ответственности в производстве, чтобы обеспечить потребителей достоверной информацией и высококачественной продукцией, соответствующей обещанным характеристикам.