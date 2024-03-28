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Нахимичили: это рафинированное масло не стоит брать даже по скидке

Нахимичили: это рафинированное масло не стоит брать даже по скидке

infranews.ru

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Российский потребительский надзор Роскачество провел обширное исследование рафинированного растительного масла, протестировав 57 образцов от различных производителей.

Результаты показали, что большинство масел соответствуют установленным стандартам. Однако, были выявлены несоответствия у ряда брендов, включая «Солнце мое» и «Кубань», которые не удовлетворили критериям по перекисному числу и жирнокислотному составу, поднимая вопросы о качестве и надежности этих продуктов.

Эксперты подчеркнули значимость правильного выбора масла, учитывая его влияние на здоровье и пищевые качества блюд. Роскачество рекомендует обращать внимание на маркировку и соблюдение стандартов ГОСТ на упаковке, а также следить за сроками годности и условиями хранения. Важно, чтобы потребители были информированы и выбирали продукцию, гарантирующую качество и безопасность.

В свете обнаруженных несоответствий Роскачество призывает производителей к большей ответственности и прозрачности в производственном процессе. Потребители заслуживают честности и должны получать товар, соответствующий заявленным характеристикам. Поддержание высоких стандартов качества и прозрачности от производителей важно для доверия потребителей и поддержания здоровья общества.

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