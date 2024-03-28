Нахимичили: это рафинированное масло не стоит брать даже по скидке
infranews.ru
Российский потребительский надзор Роскачество провел обширное исследование рафинированного растительного масла, протестировав 57 образцов от различных производителей.
Результаты показали, что большинство масел соответствуют установленным стандартам. Однако, были выявлены несоответствия у ряда брендов, включая «Солнце мое» и «Кубань», которые не удовлетворили критериям по перекисному числу и жирнокислотному составу, поднимая вопросы о качестве и надежности этих продуктов.
Эксперты подчеркнули значимость правильного выбора масла, учитывая его влияние на здоровье и пищевые качества блюд. Роскачество рекомендует обращать внимание на маркировку и соблюдение стандартов ГОСТ на упаковке, а также следить за сроками годности и условиями хранения. Важно, чтобы потребители были информированы и выбирали продукцию, гарантирующую качество и безопасность.
В свете обнаруженных несоответствий Роскачество призывает производителей к большей ответственности и прозрачности в производственном процессе. Потребители заслуживают честности и должны получать товар, соответствующий заявленным характеристикам. Поддержание высоких стандартов качества и прозрачности от производителей важно для доверия потребителей и поддержания здоровья общества.
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