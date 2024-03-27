Нахимичили: это рафинированное масло не стоит брать даже по акции

Недавно Роскачество выполнило анализ качества рафинированных растительных масел, активно применяемых в кулинарии российских семей. Результаты этого исследования выявили интересные факты относительно соответствия продукции стандартам качества.

Из 57 исследованных образцов различных брендов большая часть соответствовала критериям качества, но в некоторых случаях были обнаружены серьезные несоответствия.

Продукция таких известных марок, как «Солнце мое» и «Кубань», не прошла проверку на соответствие установленным перекисным числам и классу качества. Это поднимает вопросы об их пригодности к употреблению в течение срока годности. В частности, у масел «Кубань» и «GREEN RAY» были выявлены отклонения в жирно-кислотном составе, что может указывать на использование масел, не соответствующих заявленному происхождению.

Исследование подчеркнуло важность бдительного выбора растительного масла потребителями, необходимость внимательного изучения информации на упаковке и выбора продукции, которая соответствует обязательным стандартам качества. Производители должны проявлять прозрачность в своих производственных процессах, обеспечивая точность и достоверность информации о своей продукции для сохранения доверия покупателей и гарантии их здоровья.

Недавно Роскачество выполнило анализ качества рафинированных растительных масел, активно применяемых в кулинарии российских семей. Результаты этого исследования выявили интересные факты относительно соответствия продукции стандартам качества.