В сети Интернет активно обсуждаются вопросы о предстоящей волне мобилизации, но представители власти РФ опровергают все сплетни и слухи о начале нового призыва на военную службу, так как в процессе прошлого масштабного набора в армию России было призвано достаточное количество человек.

Но существует и другая позиция, а именно, часть военкоров и блогеров критикуют заявления государства и считают, что для завершения боевых действий на Украине необходимо провести дополнительный всероссийский призыв на военную службу. Сторонники новой волны мобилизации считают, что российской армии необходимо пополнение новыми солдатами для увеличения ее боевой мощи. Ввиду того, что к России были присоединены новые территории, часть которых все еще находится под контролем ВСУ, дополнительный призыв поможет быстрее их освободить и завершить вооруженное столкновение. Согласно словам военных корреспондентов и блогеров, чтобы победить, нужно 1-3 миллиона человек в рядах российских войск.

Алексей Сочнев, спецкор «RTVI», поддерживает позицию настаивающих на еще одной мобилизации и согласен с тем, что для освобождения новых присоединенных территорий нужно больше военнослужащих.

Тем не менее представители власти Российской Федерации уверяют, что никаких масштабных призывов не требуется: для выполнения боевых задач на Украине было набрано достаточное количество людей.

Ранее правозащитник и юрист Виль Тухватуллин обозначил, что осенний призыв на срочную военную службу, начавшийся с 1 октября 2023 года, не имеет ничего общего с набором войск на СВО, более того, предпосылок для объявления новой волны мобилизации не существует, поделился "ЦАРЬГРАД".