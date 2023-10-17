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«Надо призвать 1-3 млн человек»: военкоры поделились планами по новой волне мобилизации

«Надо призвать 1-3 млн человек»: военкоры поделились планами по новой волне мобилизации

mixyfotos.ru

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Власти Российской Федерации заявляют, что во время прошедшей всероссийской мобилизации было набрано удовлетворительное количество военных и солдат для участия в СВО на Украине и дополнительный масштабный призыв не требуется. Однако некоторые военкоры и блогеры критикуют вышеназванную позицию представителей государственной власти и утверждают, что призвать на военную службу необходимо три миллиона человек.

Представители самых высоких правительственных должностей и военных званий успокаивают настаивающих на еще одной волне мобилизации, уверяя, что для выполнения поставленных задач в зоне Специальной военной операции на Украине было призвано достаточное количество человек. Основной упор же страна делает на увеличение уровня оборонного производства внутри государства и на ее усиление.

Однако военные корреспонденты и блогеры, находящиеся на Украине отрицают позицию властей России. Они считают, что всеобщая мобилизация нужна для того, чтобы усилить мощь российской армии для защиты и освобождения новых присоединенных территорий от ВСУ. По мнению военкоров, для победы необходимо призвать 1-3 миллиона военнообязанных. Также несогласные с позицией властей уверены, что отказ от новой волны мобилизации порождает неравенство среди граждан России: почему одни должны рисковать собственной жизнью на поле боя, а другие жить мирно и спокойно, передает телеграмм-канал «Verum Regnum».

Специальный корреспондент «RTVI» Алексей Сочнев согласен с позицией призывающих к дополнительной мобилизации: он также считает, что увеличение сил российской армии нужно для освобождения территорий, которые присоединены к РФ и находятся под контролем вооруженных сил Украины, к ним относятся Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Добавим, что в сети Интернет активно распространяется информация о возможной новой волне мобилизации, но это необоснованная и неподтвержденная информация, а осенний призыв на службу в армии с 1 октября по 31 декабря - это стандартный ежегодный процесс, который проходит по закону.

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