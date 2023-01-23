"Надо поменять мужиков на передовой": военкор Сладков заявил, что он уверен в проведении второй волны мобилизации в России
Фото: nsk.tsargrad.tv
Известный российский военкор Александр Сладков заявил, что России просто необходима вторая волна частичной мобилизации. Он отметил, что уверен: она обязательно будет.
"Хотя бы для того, чтоб закрепить уроки первой мобилизации, да и поменять на передовой мужиков первой волны", — написал Сладков в своем Telegram-канале.
Сладков считает, что во вторую волну мобилизации стоит призывать мужчин только по имеющимся у них военным специальностям и не игнорировать добровольцев, которые сами хотят отправиться в зону СВО, пишет "ОСН".
"Если нам предстоит мобилизация, почему б о ней не подумать заранее", — добавил Сладков.