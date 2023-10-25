«Надо мобилизовать большую часть мужского населения»: военкоры прогнозируют ситуацию в зоне СВО

Военкор Дмитрий Селезнев обращает внимание российских властей на необходимость пересмотра сроков службы и отпусков солдат, находящихся в зоне СВО на Украине, сообщили на новостном портале «Пруфы».

Согласно мнению военкора, отпуск раз в шесть месяцев, во время которого солдаты видят спокойную умиротворенную жизнь, может вызывать у них нежелание возвращаться к военной службе, так как на поле боя им нужно находиться до завершения вооруженного конфликта на Украине, но когда он завершится никто не знает. Предложение усовершенствовать мобилизацию, призывая на военную службу с точно установленным сроком, позволит военнослужащим иметь ясное представление о времени, через которое они смогут вернуться домой.

Селезнев также отмечает, что чем больше российских мужчин побывает в зоне СВО, тем быстрее это поможет изменить общественное сознание, поскольку больше людей увидят действительность. Это может способствовать лучшему пониманию происходящего и укреплению патриотических чувств.

Согласно мнению Дмитрия Селезнева, СВО может закончиться нескоро, и если же боевые действия затянутся, то российским мужчинам нужно быть к этому готовыми, а предложенная модернизация как раз может в этом серьёзно помочь.