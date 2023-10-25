Новости России
· Ульяна Сенько

«Надо мобилизовать большую часть мужского населения»: военкоры прогнозируют ситуацию в зоне СВО

«Надо мобилизовать большую часть мужского населения»: военкоры прогнозируют ситуацию в зоне СВО

krasivoe-foto.ru

Подписаться в Telegram

Военкор Дмитрий Селезнев обращает внимание российских властей на необходимость пересмотра сроков службы и отпусков солдат, находящихся в зоне СВО на Украине, сообщили на новостном портале «Пруфы».

Согласно мнению военкора, отпуск раз в шесть месяцев, во время которого солдаты видят спокойную умиротворенную жизнь, может вызывать у них нежелание возвращаться к военной службе, так как на поле боя им нужно находиться до завершения вооруженного конфликта на Украине, но когда он завершится никто не знает. Предложение усовершенствовать мобилизацию, призывая на военную службу с точно установленным сроком, позволит военнослужащим иметь ясное представление о времени, через которое они смогут вернуться домой.

Селезнев также отмечает, что чем больше российских мужчин побывает в зоне СВО, тем быстрее это поможет изменить общественное сознание, поскольку больше людей увидят действительность. Это может способствовать лучшему пониманию происходящего и укреплению патриотических чувств.

Согласно мнению Дмитрия Селезнева, СВО может закончиться нескоро, и если же боевые действия затянутся, то российским мужчинам нужно быть к этому готовыми, а предложенная модернизация как раз может в этом серьёзно помочь.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Шестерых убил и одного повесил»: что побудило татарстанца на массовую казнь животных

Полезное

12 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

уничтожение плесени и грибка на стенах

Новости Казани

день назад

VIP – отели у Миллениум пытаются узаконить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2023 году

архитектурно-строительная компания в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

У казанцев, которые живут на Нижней, изымут квартиры

Новости Казани

день назад

В Казани на Горьковском шоссе лежит мертвый мужчина

Новости Казани

день назад

В Казани построят новый ЖК с высотками и бульваром

Новости Казани

день назад

Данис Зарипов заявил о банкротстве своего спортивного центра

Новости Казани

день назад

В Казани на продажу за 5 миллионов выставили ручку, которой расписывался основатель пирамиды Finiko Доронин
Лонгриды
3 дня назад

Ученый из Альметьевска бросил «Вызов»: Данила Калиникин представил РТ в шоу на ТНТ

Ученый из Альметьевска бросил «Вызов»: Данила Калиникин представил РТ в шоу на ТНТ

Новости Татарстана

3 часа назад

Певица из Татарстана прошла в четвертьфинал шоу «Голос Германии»

Гид по скидкам Казани

день назад

Входит в комнату и все взгляды только на неё: казанским девушкам раскрыли секрет, как привлекать внимание без флирта

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане повысится стоимость техосмотра автомобилей

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов сменил начальника инспекции Госстройнадзора РТ
В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки
Новости Казани
5 часов назад

В Казани местная жительница вышла замуж за горячего парня с Ямайки

Новости Казани

6 часов назад

В мэрии Казани объяснили, почему напор воды в ряде домов стал таким слабым

Новости Казани

6 часов назад

В колонию на 20 лет отправили казанца, который изнасиловал и выбросил из окна соседку

Новости Казани

7 часов назад

В Казани у больницы заметили исхудавшую лисицу
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года