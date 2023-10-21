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«Надо лишать гражданства за отказ в участии в СВО»: Бастрыкин сделал срочное заявление

«Надо лишать гражданства за отказ в участии в СВО»: Бастрыкин сделал срочное заявление

Фото: социальные сети

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Мигранты, получившие гражданство РФ, могут потерять его в случае отказа участвовать в спецоперации. Об этом предупредил глава СКР РФ Александр Бастрыкин. Он убежден: мигрантам, ставшим россиянами, самое место в зоне спецоперации.

"Я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", — заявил Бастрыкин.

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