«Надо лишать гражданства за отказ в участии в СВО»: Бастрыкин сделал срочное заявление

Мигранты, получившие гражданство РФ, могут потерять его в случае отказа участвовать в спецоперации. Об этом предупредил глава СКР РФ Александр Бастрыкин. Он убежден: мигрантам, ставшим россиянами, самое место в зоне спецоперации.

"Я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", — заявил Бастрыкин.