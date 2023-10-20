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«Надо лишать гражданства за отказ участвовать в СВО»: Бастрыкин сделал экстренное предложение

«Надо лишать гражданства за отказ участвовать в СВО»: Бастрыкин сделал экстренное предложение

foto-ram.ru

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Генерал юстиций РФ Александр Бастрыкин выдвинул инициативу лишать мигрантов российского гражданства, если они отказываются от участия в СВО на Украине. Данное предложение глава Следственного комитета огласил на военно-научной конференции Клуба военачальников России, сообщается на сайте СК.

Согласно мнению Бастрыкина, каждый человек, имеющий гражданство Российской Федерации обязан исполнить государственный служебный долг, даже если является мигрантом из дальних стран.

Также глава СК РФ добавил, что правильным будет ввести обязательный процесс получения российской сим-карты для переезжающих в Россию иностранцев. Это, по словам Бастрыкина, нужно в первую очередь для того, чтобы создавать личные кабинеты на Госуслугах - правительственном электронном портале.

Более того, Генерал юстиций предложил при въезде в Россию проводить необходимую дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан. Другими словами, у всех приезжих органы исполнительной власти будут собирать отпечатки пальцев и вносить их в соответствующие базы для идентификации личности

В сентябре текущего года Александр Бастрыкин на заседании комиссии Совета безопасности РФ по вопросам миграционной политики сообщил о росте числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых мигрантами, на 32%, а количество заведенных уголовных дел на предмет нарушения половой неприкосновенности среди мигрантов увеличилось на 22% в сравнении с периодом с января по июль прошлого года. Также беспокойство у российских властей вызывает и стремительное возрастание преступлений, связанных с запрещенным на законодательном уровне оборотом наркотиков, передал "БИЗНЕС Online".

Напомним, что встать на воинский учет после получения паспорта гражданина России необходимо в течение двух недель: это установленное на законодательном уровне правило, с которым можно ознакомиться в статье номер 10 «О воинской обязанности и военной службе».

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