Надо ли сливать первую воду при варке мяса: совет шеф-повара

Шеф-повар Иван Кудряшов придерживается убеждения, что воду после закипания мяса не следует сливать.

Он считает, что это действие лишает бульон насыщенности, и рекомендует сливать первую воду только в случае проблем с определенными органами пищеварения. Он также утверждает, что первая вода, в которой варилось мясо, освобождается от грязи в процессе образования пены со свертывающимся белком.

Важно постоянно удалять пену во время приготовления и, при необходимости, очищать стенки кастрюли. Также рекомендуется удалять жир, поднимающийся на поверхность бульона в процессе готовки. Подобная забота о качестве и чистоте бульона позволяет создать идеально насыщенный и ароматный продукт.