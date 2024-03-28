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Надо ли сливать первую воду при варке мяса: совет шеф-повара

Надо ли сливать первую воду при варке мяса: совет шеф-повара

vsegdavkusno.ru

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Шеф-повар Иван Кудряшов придерживается убеждения, что воду после закипания мяса не следует сливать.

Он считает, что это действие лишает бульон насыщенности, и рекомендует сливать первую воду только в случае проблем с определенными органами пищеварения. Он также утверждает, что первая вода, в которой варилось мясо, освобождается от грязи в процессе образования пены со свертывающимся белком.

Важно постоянно удалять пену во время приготовления и, при необходимости, очищать стенки кастрюли. Также рекомендуется удалять жир, поднимающийся на поверхность бульона в процессе готовки. Подобная забота о качестве и чистоте бульона позволяет создать идеально насыщенный и ароматный продукт.

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