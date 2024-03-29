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Надо ли сливать первую воду при варке мяса: рекомендации шеф-повара

Надо ли сливать первую воду при варке мяса: рекомендации шеф-повара

vkusnooo.ucoz.net

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Для создания идеального мясного бульона играет роль множество факторов - выбор оптимального вида мяса, качество используемой воды, соотношение ингредиентов, правильная температура приготовления, а также тонкости кулинарного процесса.

Например, опытный шеф-повар Иван Кудряшов настоятельно советует не сливать воду после кипячения мяса.

"Это позволит сохранить насыщенность вкуса бульона. Выливать ее нужно лишь в случае проблем с пищеварительной системой. В остальных ситуациях это не имеет смысла. Многие считают, что в первой воде слишком много загрязнений, но все это удаляется в виде пены при варке бульона. Также следует сливать первую воду, если мясо низкого качества, но в противном случае я бы не рекомендовал такой продукт варить вообще," - пояснил повар.

Кроме того, важно постоянно удалять пену в процессе приготовления и особенно обратить внимание на то, чтобы она не прилипала к стенкам посуды. Также рекомендуется удалить жировое образование, которое образуется во время варки.

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